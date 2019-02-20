Москва, 20 февраля, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию не давал поручений, а обозначал «решения прямого действия», которые можно сразу же реализовать, заявила вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Фирс Журавлев. Чиновник (фрагмент). 1884

В этом, по мнению депутата, заключается главное отличие сегодняшнего послания главы государства от обращений прошлых лет.

«Я бы вспомнила первое послание президента, когда он сказал, что нельзя брать на себя обязательства, которые не обеспечены бюджетом, что это политическое мошенничество. Тогда Путин предложил стратегию развития, в логике которой нужно было не давать обещания, а реализовывать обязательства. То, что сегодня стало возможным принимать новые серьёзные социальные обязательства, которые будут исполняться уже завтра, означает, что за этот период накоплен серьёзный запас прочности и его стратегия оказалась не просто жизнеспособной, но позволила сегодня взять на себя такие обязательства», — сказала Яровая.

Также она отметила, что Госдума уже приступает к реализации задач, которые поставлены в послании президента.

«[Председатель Госдумы РФ] Вячеслав Володин дал поручение, чтобы все профильные комитеты подготовили предложения по работе над посланием президента по обозначению законодательного решения, которые позволят внести корректировки в бюджет страны. То, что прозвучало сегодня для миллионов людей, это реальная жизнь, реальная поддержка. Мы, парламентарии, вместе с регионами обсудим те меры, которые озвучены в послании президента», — сообщила депутат.