Москва, 20 февраля, 2019, 18:37 — ИА Регнум. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию было «в наибольшей степени социально ориентированным» и определило «четкий курс действий для всех органов исполнительной власти». Такое мнение высказал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, комментируя послание президента, оглашение которого состоялось сегодня, 20 февраля.

Kremlin.ru Послание Президента Федеральному Собранию

«В обращении президента приоритетными стали благополучие и благосостояние наших граждан. Особо отмечу поручения об укреплении семейных ценностей и роста уровня жизни наших граждан», — заявил Битаров.

Он также особо отметил вопросы обеспечения доступности первичной медицинской помощи для жителей всех населенных пунктов, вопросы борьбы с бедностью, программу развития сельских территорий и государственную программу «Земский учитель».

«В этом направлении мы работаем на республиканском уровне. Запуск социального контракта и индивидуальные программы поддержки, озвученные в послании, — это сложные, но необходимые процессы. Необходимо, чтобы наши граждане имели больше возможностей для профессионального становления», — отметил Битаров.

Напомним, 20 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. В речи главы государства были представлены основные направления в развитии страны на ближайшие годы.

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