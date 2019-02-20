Симферополь, 20 февраля, 2019, 18:26 — ИА Регнум. С нынешним составом правительства поставленные президентом Путиным перед Федеральным собранием задачи невыполнимы. Стране нужна политическая реформа. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля высказал журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свет

«Владимир Владимирович, судя по тому, что он сказал, верит, что правительство в нынешнем своём составе может решить перечисленные им задачи. Очень многие люди в нашей стране сильно в этом сомневаются. Я, безусловно, тоже. Если они не смогли всё это сделать до сих пор, то почему мы должны верить в то, что они это сделают в будущем? Без политической реформы внутри страны и изменения кадровой политики на высшем уровне это маловероятно. Но на сей счёт президент ничего не сказал, либо, не считая нужным это делать, либо вовсе невозможным, учитывая ряд обстоятельств», — отметил Виталий Третьяков.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент РФ Владимир Путин в пятнадцатый раз выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив наиболее острые, на его взгляд, проблемы внутренней политики страны.