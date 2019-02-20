Москва, 20 февраля, 2019, 18:10 — ИА Регнум. Власть делает абсолютную ставку на нацпроекты как ключевой инструмент придания ускорения не только экономике, но и развитию социальной сферы, науки, кардинальному изменению ситуации с инфраструктурой. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доктор политических наук Владимир Слатинов, комментируя ежегодное послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Kremlin.ru Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию

«Национальные проекты власть рассматривает как драйвер экономического роста, как инструмент решения многочисленных социальных проблем (прежде всего — в здравоохранении), как инструмент изменения системы образования и даже формирования условий для научного прорыва, как инструмент изменения среды обитания.

Если коротко, нацпроекты — наше всё. Чиновникам, бюрократической системе, всему административному аппарату дана очень чёткая установка в ближайшее время на то, что они занимаются национальными проектами и это для них главное. Тем более, что национальные проекты фактически оцифрованы, переложены на язык конкретных цифр и конкретных мероприятий, и весь госаппарат заряжен сейчас на это», — считает политолог.

Президент также обозначил новые темы, связанные с реализацией нацпроектов. Важно, что они отвечают сегодняшнему запросу общества и актуальны для граждан.

«Появился новый сюжет — очень много было сказано про экологию. Экологическая тема зазвучала как-то по-новому. Она и раньше была у президента, но в этот раз эта тема педалировалась, потому что была озвучена идея новых экологических стандартов, в том числе для промышленности. Президент довольно много говорил о «мусорной» проблеме, которая тоже является отражением общественных настроений и интересов многих граждан, которые даже на протесты выходили в последнее время. Плюс ко всему достаточно интересна тема состояния заповедников, составления их реестра и так далее. Экологическая тема вписана в нацпроекты, но сейчас она приобрела новое, более обострённое звучание», — отметил Владимир Слатинов.

При этом появившиеся накануне послания прогнозы о том, что одной из озвученных президентом тем должны стать политические процессы в государстве, не оправдались.

«Стоит обратить внимание, что вообще не было политической тематики. Темы каких-то внутриполитических изменений, партийной системы, политической системы, выборов и транзита власти, о которых говорили некоторые аналитики, не были затронуты вообще. Путин считает, что нынешняя система управления достаточно эффективна и не требует перестройки, а требует максимальной концентрации на реализации нацпроектов. Они перезапустят экономику, перестроят инфраструктуру и социалку», — заключил эксперт.