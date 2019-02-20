Москва, 20 февраля, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Оказание медицинской помощи на первичном уровне, ориентированность медучреждений на пациента, особое внимание борьбе с онкологическим заболеваниями — в числе основных моментов послания Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил 20 февраля руководитель направления партийного проекта «Здоровое будущее», член комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Герасименко.

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«Пристальное внимание было уделено работе именно амбулаторного звена и новому направлению — «бережливые поликлиники». «Бережливые поликлиники» пока еще функционируют в экспериментальном порядке, но должны в 2021 году быть реализованы по всей стране. Их главная задача — бережливое отношение к пациенту: чтобы была организована доступность врача и быстрое оказание медпомощи», — сказал Герасименко.

Депутат также пояснил тезис президента о том, чтобы к 2020 году жители всех населенных пунктов страны имели доступ к медпомощи — речь идет, отметил Герасименко, о разных вариантах оказания медпомощи гражданам: стационарных (строительство ФАПов, амбулаторий) и выездных (выездных врачебных поликлиниках, медицинских бригадах).

Важным тезисом в послании президента стало внимание к оказанию онкологической помощи. Здесь, отметил депутат, одно из главных направлений — ранняя диагностика смертельно опасного заболевания, а лечение должно проводиться сразу в специализированных учреждениях.

Что касается расширения программы «Земский доктор» с исключением из программы возрастного ценза, то депутат подчеркнул: для реализации этого пункта послания «в течение двух-трех месяцев можно принять решения».

Что касается других направлений развития здравоохранения, обозначенных президентом в послании Федеральному собранию, то, по словам Герасименко, речь идет не столько о законодательной базе, сколько о работе исполнительной власти по реализации послания.

«По вопросу необходимости законопроектов для реализации послания мы будем работать совместно с Минздравом в усиленном режиме и принимать необходимые решения», — сказал он, подчеркнув, что депутаты готовы приступить к реализации Послания «уже завтра».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 20 февраля. Глава государства большое внимание уделил развитию системы здравоохранения.