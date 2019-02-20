Москва, 20 февраля, 2019, 17:59 — ИА Регнум. В РФ есть ресурсы для реализации тех мер по социальной поддержке населения, о которых 20 февраля в рамках своего послания Федеральному собранию РФ заявил президент России Владимир Путин. Об этом 20 февраля заявил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале зампред комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов

«Ресурсы, безусловно, есть, и президент сегодня озвучивал цифру о том, что мы впервые пришли к уровню, когда объём наших резервов, сформированных в фонде благосостояния поколений, превышает весь объём обязательств внешнего долга, — сказал Хинштейн. — И государственного, и частного. Таким образом, средства есть».

При этом депутат заметил, что финансово-экономический блок правительства РФ «всегда выполняет функцию плохого парня» из американского кино.

«Всякий раз, когда депутаты или сенаторы предлагают ту или иную инициативу, социально-значимую, важную и нужную, но которая будет стоить бюджету хотя бы 10 млн рублей, всякий раз это наталкивается на жёсткое сопротивление Минфина РФ, — сказал Хинштейн. — К сожалению, для того чтобы запустить многие необходимые процессы в стране, нужна команда первого лица. Президент не в первый раз берёт на себя функцию человека, который меняет существующие порядки и корректирует те или иные вещи, которые выглядят несправедливыми. При том что эти вещи должны были увидеть и отреагировать на них представители власти более низкого уровня, находящиеся в контакте с людьми».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля, президент РФ Владимир Путин огласил ежегодное послание Федеральному собранию РФ. Значительная часть этого выступления главы государства оказалась посвящена мерам поддержки для семей с детьми.