Москва, 20 февраля, 2019, 17:32 — ИА Регнум. В военной доктрине РФ прописана возможность нанесения ответно-встречного удара (а не превентивного, как в американской), и, естественно, он будет асимметричным, так как оружие наступательное и оборонительное, применять которое в таком случае намереваемся мы, сильно различается. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля, об этом заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

«Циркон», о котором говорил президент РФ, является перспективным, новейшим оружием, аналогов которому в мире нет, отметил сенатор. Это гиперзвуковое оружие по масштабу нанесения урона противнику сопоставимо с ядерным, но не засоряет экологию, не вредит мирным жителям, уничтожает строго заданные цели, не вовлекая в орбиту своего разрушительного влияния целые города, страны, народы, указал парламентарий.

«Вот «Циркон» в арсенале и станет одним из важнейших орудий сдерживания. Эта гиперзвуковая ракета обладает высокой точностью, манёвренностью, летает на неуловимых даже для высокочувствительных радаров высотах и скоростях. Даже современные средства ПВО, стоящие на вооружении прогрессивных стран, не способны распознать её и поразить», — констатировал Бондарев.

Говоря о «Сармате», сенатор указал на то, что эта тяжёлая жидкостная ракета шахтного базирования постепенно заменит в РВСН не только «Тополи», но и «Ярсы».

Объекты для нанесения ударов

Глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев обратил внимание на слова президента о том, что в случае атаки с чьей бы то ни было страны наше оружие настигнет не только территорию, с которой будет нанесён удар, но и центр принятия решения.

«США используют многие народы и страны как пушечное мясо. Разжигают военные конфликты в различных регионах мира. Плацдармом делают чужую территорию. Размещают свои наступательные системы вооружений в Европе. Если предположить, что на нас — не дай Бог, конечно, — полетит натовская ракета из Прибалтики, почему мы должны разбомбить Прибалтику, если виновник находится далеко за океаном, на своём, как ему кажется, непотопляемом авианосце? США заинтересованы в нестабильности на европейском континенте, поэтому симметричный удар (то есть удар только и исключительно по территории, с которой запущено оружие в нашу сторону) окажется им только на руку», — делает он вывод.

ДРСМД

Президент РФ подтвердил, что единственными, кто нарушал этот договор, являются США, отметил глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев. И прежде чем предлагать новый вариант договора в сфере контроля над вооружениями, а именно об этом сейчас с завидной регулярностью говорят то президент США Дональд Трамп, то его администрация, необходимо, чтобы американцы демонтировали свои пусковые установки «двойного назначения» (на которых в считанные минуты можно разместить ударные ракеты «Томагавк») в Европе. Также они должны прекратить использовать ракеты средней дальности в качестве мишеней при проведении испытаний системы ПРО и беспилотные летательные аппараты, характеристики которых позволяют их причислить к ударным ракетам запрещённого радиуса действия.

«Так будет справедливо. Прежде чем начинать новый этап поиска компромисса, важно истинно виновной стороне признать прежние ошибки и исправить их», — заключил сенатор.