Москва, 20 февраля, 2019, 17:26 — ИА Регнум. «Единая Россия» оперативно внесет поправки в законодательство для обеспечения индексации пенсий сверх уровня прожиточного минимума и перерасчета выплат за первые месяцы текущего года. Об этом, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию 20 февраля, сообщил член президиума генерального совета партии, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Мы, безусловно, оперативно внесем поправки в законодательство. Средства на эти решения в пенсионной системе найдутся, так как у нас бюджет Пенсионного фонда достаточный для того, чтобы выполнить это указание», — сказал сенатор.

«Мы давно приняли закон, который устранял, как нам казалось, эту несправедливость, и доплачивали либо из регионального, либо из федерального бюджета, в зависимости от учетной модели, до установленного в регионе прожиточного минимума для пенсионеров. Но президент обратил внимание на то, что пенсионеры, чьи пенсии выше прожиточного минимума, получили полную надбавку в результате 7%-й индексации. У тех, чья пенсия ниже прожиточного минимума, она также была проиндексирована, но учитывая, что она опять не выходит за уровень прожиточного минимума, она упирается в верхней предел, который достигается путем доплаты до прожиточного минимума. В результате пенсия немного увеличивается, а доплата снижается. И материального улучшения человек не чувствует, потому что индексация ничего не добавила», — отметил Рязанский, добавив, что эта проблема коснулась около четырех миллионов человек.

«Процентное соотношение увеличения должно быть для всех пропорционально», — добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию, основная часть которого была посвящена решению вопросов внутренней политики. В частности, глава государства поручил с 1 января произвести перерасчет пенсий сверх прожиточного минимума, чтобы порядок индексации был для всех одинаково справедлив. Выплаты за прошедший период с начала года президент поручил пересчитать.