Москва, 21 февраля, 2019, 07:02 — ИА Регнум. Статья Вячеслава Суркова, помощника президента РФ, «Долгое государство Путина. Что здесь вообще происходит?», вызвала шквал весьма разнонаправленных комментариев. На этом фоне осталось в тени интервью президента Сбербанка Германа Грефа, в котором он, по существу, дискутирует с основными тезисами Суркова. Произошедшее тем интереснее, что Греф и Сурков действовали, очевидно не сговариваясь. Так в чём же проявилось различие подходов российского либерала и российского государственника, обсуждает в своей статье автор ИА REGNUM Дмитрий Ефимов.

Kremlin.ru Владислав Сурков

Владислав Сурков видит Россию как выражение некоей не до конца вербализуемой народной воли, движущейся в историческом процессе, для которой и элиты, и идеологические модели являются не более чем временными оболочками, инструментами, сменяемыми на разных этапах исторического движения. Таким образом, «иллюзия выбора», являющаяся основным средством западной манипуляции сознанием, для России не представляет собой что-либо ценное. Потому что русское сознание не осуществляет произвольный выбор, а старается следовать единственной правде.

Интересный подход, имеющий отношение к реальной традиции российской государственности, исторический доказуемый и поддерживаемый народными чаяниями. Но как, в таком случае, выглядит система контраргументов завзятого либерала, в которой практически всё организовано с точностью до наоборот? Понять это помогают аргументы Грефа. Греф, со своей стороны, утверждает, что постоянный поиск Россией «собственного оригинального пути» происходит из-за «исторической лени», в силу которой Россия до сих пор не удосужилась перенять ценные наработки передовых стран. Сам Греф такому перенимательству готов содействовать, и называет в этом три неожиданных приоритета, причем с одним из них либералы уже, видимо, разобрались.

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