Послание президента — это не обещания, а конкретные распоряжения
Москва, 20 февраля, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Главное, на что стоит обратить внимание, что нынешнее послание президента РФ Владимира Путина очень конкретное и очень адресное. Он не говорил о среднестатистическом счастье когда-нибудь, он ставил задачи, которые продиктованы важным подходом, как социальная справедливость, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета Федерации РФ заместитель генерального секретаря партии «Единая Россия» Андрей Климов.
Запрос на социальную справедливость в послании практически перечислен. Но президент отмечает, что это не всё, что нужно сделать, это первоочередные задачи, на которые уже есть средства и которые можно выполнить за ближайшие 1−2 года.
«Ещё очень важный момент — глава государства не давал поручения, а требовал предпринять конкретные шаги по тому или иному направлению. Это прямые распоряжения (президент имеет право их делать) и правительство РФ обязано их выполнить.
В целом послание президента РФ — это ответ на запрос общества о социальной справедливости, это ответ конкретный, чёткий, реализуемый, направленный не на философскую бесконечность, а на реалии жизни российских граждан. Люди должны понимать, что решения приняты, и они будут выполнены в установленный срок», — высказал свое мнение эксперт.
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