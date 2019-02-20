Москва, 20 февраля, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Главное, на что стоит обратить внимание, что нынешнее послание президента РФ Владимира Путина очень конкретное и очень адресное. Он не говорил о среднестатистическом счастье когда-нибудь, он ставил задачи, которые продиктованы важным подходом, как социальная справедливость, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета Федерации РФ заместитель генерального секретаря партии «Единая Россия» Андрей Климов.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

Запрос на социальную справедливость в послании практически перечислен. Но президент отмечает, что это не всё, что нужно сделать, это первоочередные задачи, на которые уже есть средства и которые можно выполнить за ближайшие 1−2 года.

«Ещё очень важный момент — глава государства не давал поручения, а требовал предпринять конкретные шаги по тому или иному направлению. Это прямые распоряжения (президент имеет право их делать) и правительство РФ обязано их выполнить.

В целом послание президента РФ — это ответ на запрос общества о социальной справедливости, это ответ конкретный, чёткий, реализуемый, направленный не на философскую бесконечность, а на реалии жизни российских граждан. Люди должны понимать, что решения приняты, и они будут выполнены в установленный срок», — высказал свое мнение эксперт.

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