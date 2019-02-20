Москва, 20 февраля, 2019, 17:33 — ИА Регнум. В кинотеатры Москвы и Санкт-Петербурга вернется фильм Роберта Родригеса«Город грехов», снятый по серии графических романов Фрэнка Миллера. Ретроспективу картины 2 марта устраивает кинофестиваль «Артпоказ».

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Действие «Города грехов» разворачивается в вымышленном городе Бэйсин-сити, власть в котором принадлежит коррумпированным политикам, мафиозным кланам, продажной полиции и проституткам. Все конфликты в городе решаются при помощи грубой силы и оружия. Кажется, здесь не осталось ничего светлого, но главные герои доказывают обратное. Картина состоит из нескольких новелл, персонажи и события которых связаны между собой.

Родригес задумывал фильм как художественный эксперимент по максимально адекватному переносу на большой экран визуальной стилистики и сюжетов графических романов средствами игрового кинематографа. Контрастное черно-белое изображение и выделенные цветом важные детали — цвет глаз, брызги крови, платье и другие — воссоздают страницы комиксов. Фильм получил гран-при в номинации «За визуальную заострённость» на Каннском фестивале 2005 года.

Режиссер работал над лентой совместно с Фрэнком Миллером, который следил за полным соответствием фильма первоисточнику. Один из эпизодов фильма поставил специально приглашённый Квентин Тарантино.

Ретроспектива состоится в московском кинотеатре «Космос» и петербургском киноцентре «Родина». Фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.