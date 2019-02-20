Москва, 20 февраля, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Тема подготовки кадров проходила красной нитью через все послание президента — без решения этой задачи невозможно решение других общегосударственных задач. Об этом заявил ИА REGNUM генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, комментируя тезисы послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию, прозвучавшего 20 февраля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Комиссаров обратил внимание — вопрос подготовки кадров «был поставлен встык с решением таких приоритетных для страны задач, как обеспечение доступности медицинской помощи, модернизация системы образования, научно-техническое развитие страны».

«Решить эти задачи без высококвалифицированных специалистов крайне трудно. В этой связи глава государства, в том числе, подчеркнул важность конкурсов и программ, которые помогают молодежи найти применение своим талантам и способностям. Флагманские проекты платформы «Россия — страна возможностей», такие как «Я — профессионал», «Мой первый бизнес», «Лидеры России», за год проведения показали, что являются эффективными механизмами профессиональной и личностной самореализации граждан, помогают готовить самых востребованных специалистов. Сегодня эти проекты объединяют уже более полутора миллионов россиян», — прокомментировал Алексей Комиссаров.

Перевод российских школ на высокоскоростной интернет, о чем также говорилось в послании, как считает Комиссаров, откроет возможности для дистанционного обучения различным дисциплинам, получения новых навыков и знаний.

Алексей Комиссаров рассказал, что в рамках реализации задачи по созданию новых мест в системе дополнительного образования платформа «Россия — страна возможностей» скоро откроет свой круглогодичный молодежный образовательный центр «Мастерская управления», где смогут проходить обучение лидеры общественных организаций, социальные активисты, волонтёры, молодые профессионалы: юристы, экономисты, журналисты, социологи, преподаватели, ученые.

Проректор РАНХиГС также обратил внимание на слова президента о необходимости расширения поддержки местных культурных инициатив, а также проектов, связанных с краеведением, народным творчеством, сохранением исторического наследия народов России. Проект, который также затрагивает эти вопросы, в ближайшее время войдет в платформу «Россия — страна возможностей».

«На поддержку инициатив, которые способствуют развитию регионов, в частности, помогают сохранить их культурное наследие, будет направлен конкурс молодежных проектов по социально-экономическому развитию российских городов и сел», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Он, в частности, говорил о том, что энергия и талант молодых людей — граждан России — является одним из самых сильных конкурентных преимуществ страны.