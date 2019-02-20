Москва, 20 февраля, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Привлекает внимание абсолютно чёткая социальная направленность послания президента РФ Владимира Путина. Это понятно, потому что предыдущий период характеризовался непростыми решениями в международной обстановке, заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политический деятель, депутат Государственной думы VII созыва, директор Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова Александр Шолохов.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

«Предыдущее послание было в значительной степени посвящено внешней политике. В этом послании вся основная часть была посвящена именно внутренней политике, в основном в социальной сфере — демография, семья, культура, образование, поддержка села», — пояснил эксперт.

Безусловно, вызвало огромный интерес заявление президента о необходимости пересмотра в течение двух лет всей нормативной, инструктивной базы, которая действует на сегодняшний момент в министерствах и ведомствах, это фолианты, которыми уже никто не пользуется и не владеет.

«Это очень серьёзная задача, это очень амбициозный и смелый план, но хочется надеется совместными усилиями и с помощью законодательной и исполнительной власти его удастся реализовать. Но это будет серьезнейшая поддержка и бизнеса, и деловой активности в стране, а главное, это будет очень большим подспорьем для российских граждан. Нынешнее послание президента направлено на повышение качества жизни», — считает Шолохов.

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