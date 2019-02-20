Тверь, 20 февраля, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Очень важно, что Владимир Путин дал установку на ответственность руководителей всех уровней за реализацию нацпроектов. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя послание федеральному собранию президента РФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Напомним, Владимир Путин сегодня, 20 февраля, выступил с обращением к ФС РФ — уже в 15-й раз. Основной темой Послания в 2019 году стали задачи, поставленные в национальных проектах.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя комментирует тезисы послания президента РФ

«Владимир Путин дал чёткую установку на ответственность всех уровней власти за реализацию нацпроектов и достижение положительных изменений на территориях. Персональная ответственность руководителей — это очень важно», — отметил Игорь Руденя.

Главная тема послания, подчеркнул глава региона — это улучшение демографической ситуации и помощь многодетным семьям.

«В разы возрастает поддержка, открываются новые направления, добавляются льготы. Это очень актуально для тверского региона, это совершенно новый шаг в работе по развитию демографии», — сказал Игорь Руденя.

Другое важное направление, по мнению Игоря Рудени — социальная защита старшего поколения. Как отметил президент, с 2019 года «индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера». Это позволит избежать снижения или отмены дополнительных выплат после индексации основной пенсии.

Особое внимание Игорь Руденя обратил на задачи, поставленные президентом в здравоохранении. В том числе, это укрепление материально-технической базы учреждений, решение кадровой проблемы.

«Будет сохранена программа «Земский доктор», снято ограничение по возрасту получателей поддержки в рамках проекта. Для нас это является существенным прорывом, позволит решать вопрос кадрового обеспечения на муниципальном уровне более эффективно», — подчеркнул Игорь Руденя.

По словам губернатора, также актуальны для Тверской области вопросы развития инфраструктуры, поддержки бизнеса и создания новых рабочих мест во внебюджетной сфере, экологии и реализации новой системы обращения с коммунальными отходами, инициатива о бессрочном освобождении учреждений культуры от налога на прибыль, что позволит направлять дополнительные средства на их развитие.