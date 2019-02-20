Тверь, 20 февраля, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Президент РФ в послании Федеральному собранию обозначил четкие задачи внутренней политики, которые необходимо начать решать уже сейчас. Об этом 20 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM Михаил Садовников, экс-депутат тверского Заксобрания, общественный активист, председатель попечительского совета Тверской региональной организации «Возрождение Верхневолжья». Эксперт признался, что его ожидания от послания президента полностью оправданы.

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«Главный момент, который я ждал: президент обратил внимание на внутреннюю политику и дал ряд поручений, касающихся социальных вопросов внутри государства. И он не просто сказал общие фразы, а именно дал понять всем чиновникам, что всё должно работать на человека. Причем не как-то аморфно, а результат уже должен быть сегодня и сейчас ощутим. Приятнее всего, что чиновники на местах должны четко понимать: кто не собирается работать в три смены, засучив рукава, — тому лучше сразу написать заявление и отойти в сторону», — отметил общественный активист.

Комментируя конкретные аспекты послания, Михаил Садовников отметил, что его не может не радовать расширение мер социальной поддержки.

«Я сам как многодетный отец четко вижу: мощнейшая поддержка оказывается для того, чтобы стимулировать и поощрять многодетные семьи. Уменьшение налога на землю, на имущество, выделение средств для погашения ипотеки — вот это сильные меры», — поделился мнением эксперт.

Михаил Садовников также обратил внимание на обозначенную в тексте послания позицию президента во внешней политике. По его мнению, Владимир Путин является примером для подражания на международной арене.

«Безусловно, за последние 20 лет Путин всем показал, что он виртуоз номер один в международной политике. Он был прав, когда, начиная свой первый президентский срок, утверждал, что без нормального позиционирования себя на международной арене мы ничего положительного не добьемся внутри страны. Сейчас многие международные лидеры могут у нашего президента учиться его порядочности и харизме».

Подводя итог, общественный активист отметил, что президент в послании обозначил конкретные цели, за реализацию которых ответственны управленцы всех уровней.

«Остается только с помощью общественных институтов, государственных институтов, даже правоохранительных органов добиваться, чтобы это всё исполнялось. Со своей стороны президент всё сделал, показал пример. Теперь наша общая задача — помогать президенту в реализации обозначенных целей», — подытожил Михаил Садовников.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 20 февраля выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Обращение к парламентариям стало для президента 15-м. Особое внимание в тексте послания было уделено решению внутриполитических задач.