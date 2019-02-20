Москва, 20 февраля, 2019, 16:01 — ИА Регнум. В послании президента РФ Владимира Путина главным было превалирование внутриполитической повестки над внешнеполитической, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Центра политического анализа Павел Данилин.

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«Тема внешней политики была затронута только в конце и тоже касалась внутриполитических вопросов, то есть прорыва в оборонной сфере», — отметил эксперт.

По его мнению, крайне важно, что глава государства предложил чёткие решения целого ряда проблем, которые касаются всех граждан — по демографии, ипотеке, здравоохранению, мусору и пр.

«Это не обещания, рассмотреть когда-нибудь, а чёткие и уже принятые решения. В этом большое отличие всех предыдущих посланий. Было ранее «мне доложат», «требую разобраться», а в этом послании поставлен вопрос так: есть проблема — вот решение .

Стоит отметить очень амбициозную составляющую послания, равно как и доверительную составляющую. Президент как бы обращался к каждому гражданину страны, говорил о решениях, касающихся точно каждого из жителей России», — высказал свое мнение Данилин.

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