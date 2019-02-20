Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Важно, чтобы озвученное президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию не осталось декларацией, а было реализовано. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил глава Ассоциации защиты бизнеса, бизнес-омбудсмен при Борисе Титове по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Те тезисы, которые прозвучали сегодня в послании Путина, в нашей омбудсменской части обнадеживают. Поручение Генпрокуратуре и Верховному суду проанализировать уголовные дела, возбужденные в отношении предпринимателей, и предоставить предложения по защите прав бизнесменов. Декларирование того, что бизнесмены не должны существовать в условиях постоянного риска уголовного или административного преследования», — прокомментировал собеседник агентства.

— Реплика о том, что около половины уголовных дел (на самом деле не половина, а 15% доходит до суда) против предпринимателей не доходит до суда, а это значит, что возбуждены они были «по непонятным соображениям».

Сейчас важно, чтобы озвученное не осталось декларацией, а было реализовано. Мы готовы подключаться и сделать всё, от нас зависящее, чтобы как можно скорее разрешить ситуацию с уголовным преследованием бизнеса. Это вопрос доверия бизнеса государству».

Кроме того, комментатор надеется, сегодняшнее послание Путина поможет переломить ситуацию в деле с изменением меры пресечения Майклу Калви и топ-менеджерам Baring Vostok.

«Бизнес-сообществу уже мало того, что Калви и его коллегам заменят (надеюсь) СИЗО на другую меру пресечения. Они хотят, чтобы в СИЗО не сажали вообще никого по хозяйственным спорам. Чтобы в кабинетах у следователей русским по белому, крупными буквами было написано — ст. 108 УПК запрещает предварительное заключение под стражу лиц, которые совершили преступления в сфере предпринимательской деятельности. В том числе и по статье ч.4 ст.159 УК РФ. Применяться в этом случае должны иные меры пресечения — домашний арест, залог, подписка о невыезде», — заключил Александр Хуруджи.