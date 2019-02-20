Вашингтон, 20 февраля, 2019, 17:27 — ИА Регнум. Используя права гомосексуалов в качестве инструмента для атаки на Иран, администрация Трампа создаёт новую точку напряженности в арабском мире — единственном регионе, с которым ей удалось наладить связь. Такое мнение выразил автор статьи, опубликованной 19 февраля на сайте телеканале NBC.

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Администрация президента США Дональда Трампа запустила программу, целью которой является декриминализация гомосексуалов в других странах. Должность руководителя проекта занял посол США в Германии Ричард Гренелл, являющийся самым известным открытым геем в администрации Трампа.

В качестве повода для запуска программы называется недавняя казнь гомосексуала в Иране. Автор статьи Джош Ледерман обратил внимание на то, что в Саудовской Аравии, которую Трамп периодически защищает от обвинений в нарушении прав человека, гомосексуализм является преступлением, наказанием за которое является смертная казнь.

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Напомним, после своего избрания на пост президента США Дональд Трамп заявил, что он не видит никаких проблем в легализации однополых браков. В 2017 году Международная ассоциация геев, лесбиянок, бисексуалов, транс и интерсексуалов (ILGA) заявила, что гомосексуализм преследуется по закону в 72 странах мира.