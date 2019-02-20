Чувашия, 8 февраля, 2005, 08:12 — ИА Регнум. В рамках подготовки и проведения празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Чувашской Республике началось вручение медали "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" ветеранам и иным лицам в соответствии с Положением об этой медали, утвержденным Указом Президента Российской Федерации. 6 февраля президент Чувашии Николай Федоров вручил медаль с удостоверением серии А № 0000001 полному кавалеру ордена Славы Александру Порфирьевичу Табакову из села Батырево. Всего к награждению юбилейной медалью представлено более 80 тысяч жителей Чувашской Республики, сообщает Минсоцполитики.