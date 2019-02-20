Москва, 20 февраля, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, с которым он выступил 20 февраля, это продолжение послания 2018 года, считает руководитель фракции политической партии КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов. Об этом он заявил 20 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Это продолжение предыдущего послания, — сказал Зюганов. — В том он говорил о стратегических задачах — войти в «пятёрку», преодолеть бедность, обеспечить прорыв в новых технологиях и консолидировать общество».

В новом послании, как подчеркнул Зюганов, эти задачи были конкретизированы.

«Главное — мы продолжаем вымирать, — продолжил депутат. — Он начал с преодоления этой проблемы и поддержки многодетной семьи. Это, на мой взгляд, очень важно. Это нужно сделать как можно скорее и как можно шире».

В то же время Зюганов усомнился в готовности партии «Единая Россия» выполнить задачи, поставленные президентом.

«Я уверен, что «Единая Россия» пока не готова к этому посланию, — объяснил Зюганов. — Почему? Мы внесли закон о стакане молока для детей. Это здоровье, это нормальный учебный процесс. Всего 15 млрд надо. Не дали. Внесли закон о детях войны. Не проголосовали. Нужна концентрация ресурсов. У банков под государственным контролем 50 трлн лежит — не хотят давать даже на инвестиции. Нужно немедленно сделать следующий шаг — заставить свои кадры в правительстве укрепить соответствующее направление, аккумулировать средства, и в бюджете на ближайшую трёхлетку это должно получить поддержку. Тогда будет результат».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению завкафедрой государственного и муниципального управления ФБГОУ ВПО «Российский экономический университет» имени Г. В. Плеханова» Руслана Абрамова, президент РФ Владимир Путин в своём послании дал чёткий ориентир к внутренним вопросам и проблемам. Посыл очевидный — в условиях санкций и сложной геополитической обстановки необходимо искать внутренний ресурс поддержки.

«Все основные социальные проблемы были затронуты президентом, и хочется надеется, что будут решены в ближайшее время», — сказал Абрамов корреспонденту ИА REGNUM.