Москва, 20 февраля, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Национальные проекты и человек как главное достояние страны поставлены во главу угла послания Владимира Путина Федеральному собранию, что отчасти было ожидаемым, так как именно в данных проектах заключены основные цели и задачи программы президента на ближайшие годы, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Анна Кокорева.

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«Первая часть выступления была посвящена мерам поддержки населения в части различных выплат, президент объявил о введении ряда налоговых льгот, увеличении пособий и выплат уже в этом году. Важно обратить внимание на то, что данные позитивные изменения стали итогом реформ, которые были проведены в 2018 году и были тяжело восприняты населением.

В частности, речь идет о пенсионной реформе, в результате которой увеличился пенсионный возраст, но освободившиеся средства были направлены на поддержку нынешних пенсионеров, о повышении ставки налога на добавленную стоимость, о введении бюджетного правила. Совокупность этих, отчасти непопулярных, мер позволила сделать возможным переход на более высокий уровень социальной поддержки», — пояснила Кокорева.

Реализация бюджетного правила и период высоких цен на нефть в 2018 году позволили достичь профицита бюджета в размере 2,746 трлн руб., или 2,7% ВВП, и пополнить Фонд национального благосостояния (объем средств на 1 января 2019 года в рублевом эквиваленте составил 4,036 трлн руб.). Все эти средства будут направлены на разностороннюю поддержку населения.

По мнению эксперта, еще ни в одном послании не было уделено столько внимания проблемам граждан в абсолютно всех сферах. Ценность человеческих ресурсов сильно возросла. Правительство понимает, что нация стареет, и вопрос ее обновления стоит очень остро.

«Во второй части выступления упор был сделан на необходимость технологического прорыва как одного из триггеров экономического роста и способов обретения независимости от технологий импортных. Пожалуй, эта задача будет одной из самых сложных. Несмотря на нотки позитива в речи президента, развитие технологий упирается в частные инвестиции, которые в нашу страну по ряду известных причин идут неохотно», — отметила эксперт.

Основными партнерами России в условиях санкций остаются Индия, страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Собственно говоря, все те, кто не поддерживает политику США и ЕС в отношении РФ или придерживается нейтралитета.

«Главный вывод, который можно сделать по итогам выступления президента, что, несмотря на сложные внешние условия, правительство должно осуществить масштабную поддержку населения, качественно улучшив уровень жизни, совершить экономический и технологический прорыв. Все, кто не готов к выполнению данных задач, могут покинуть свои должности и не мешать работать другим, что косвенно говорит о том, что правительство продолжит борьбу с недобросовестными чиновниками на всех уровнях и в этом году.

Национальные проекты должны стать приоритетными и укрепить страну изнутри, сделать ее еще более устойчивой к внешним колебаниям. В этом году реформы во всех сферах деятельности продолжатся и будут идти более интенсивными темпами, чем прежде», — высказала свое мнение Кокорева.

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