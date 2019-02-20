Москва, 20 февраля, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Экология — это не только мусорные проблемы, но и промышленное загрязнение воды и почвы, вредные выбросы в атмосферу, воспроизводство лесов и восстановление плодородия почвы. И все это стране предстоит решать в рамках национального проекта «Экология». «Мусорная тема» просто более на слуху из-за переполненности полигонов для захоронения отходов, перебоев с вывозом мусора и особенно из-за резкого роста тарифов в связи с переходом на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

«Важно, чтобы новая система не ограничилась только ростом тарифов на вывоз мусора. Объемы отходов растут. Дальше продолжать захоронение отходов за городской чертой попросту становится невозможным. Рост тарифов может быть оправдан только, если он обеспечивает переход на более цивилизованные способы обращения с отходами — организацию раздельного сбора, сортировку и дальнейшую переработку вторичных ресурсов», — пояснил эксперт.

Построить современные предприятия по переработке отходов не сложно, в мире таких немало, и в конце концов необходимые технологии и оборудование можно купить. Однако обеспечить их окупаемость только за счет сборов с населения не получиться. Современное оборудование в нашей стране не будет стоить дешевле, чем в Европе. А, доходы населения в России все-таки значительно отличаются от европейских.

«Люди просто не смогут оплачивать деятельность заводов по европейским тарифам. Поэтому, с учетом социальной обстановки, тарифы должны быть ниже обоснованных, а успешная деятельность мусороперерабатывающих предприятий вряд ли будет возможна без бюджетных дотаций», — считает Калачев.

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