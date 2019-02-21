Тбилиси, 21 февраля, 2019, 04:35 — ИА Регнум. Поиск крупных месторождений нефти и газа в Грузии воистину стал трендом для иностранных инвесторов, особенно американского происхождения. Каковы подробности этого увлекательного занятия и найдется ли в Грузии когда-нибудь искомое, обсуждает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Дарья Антонова ИА REGNUM Голубое золото

Теперь в поиск грузинского нефтяного чуда, уже напоминающего историю розысков Эльдорадо, включилась американская компания Exxon Mobile, нового соискателя традиционно оптимистично приняли грузинские официальные лица, а министр экономики и устойчивого развития Георгий Кобулия объявил 13 февраля о старте проекта.

В своих оценках Кобулия был оптимистичен и даже понадеялся, что Грузия сможет с успехом использовать пока еще не найденные нефть и газ «для собственных нужд». Но если обратиться к истории поисков углеводородных месторождений, например, на Черноморском шельфе Грузии, то выяснится, что еще в начале двухтысячных американские исследователи заявляли о довольно крупных запасах, не указывая, однако, их точное местоположение. Поэтому с тех пор год за годом различные западные компании пытаются обнаружить то, что было «открыто на кончике пера» американскими специалистами от геологии. Почему же оптимизм искателей с годами не иссякает?

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