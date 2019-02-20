Москва, 20 февраля, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Национальные проекты, направленные на улучшение жизни человека, крайне важны для России. Слова президента РФ Владимира Путина подтверждают это. Воспроизводство и развитие человеческого капитала, модернизация инфраструктуры, решение экологических проблем, технологический рывок, поддержка предпринимательской активности и обеспечение роста производительности труда — без всего этого невозможно существование современной экономики, общества и государства, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин за рулём строительной техники

К сожалению, с начала перехода от плановой к рыночной экономике и в последующие годы в стране не возникло устойчивых механизмов саморазвития. А между тем нерешенные проблемы имеют свойство накапливаться и порой достигают критических масштабов. Промедление в их решении становится опасным. В этих условиях руководство страны опробует механизм проектного подхода, концентрируя ресурсы и осуществляя финансирование национальных проектов.

«В рамках этого подхода был подготовлен комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также сформулированы 12 приоритетных национальных проектов во всех сферах экономика. По сути, реализация национальных проектов позволит России выйти на новый уровень развития», — считает эксперт.

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