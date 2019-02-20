Москва, 20 февраля, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил твердость рассуждений президента РФ Владимира Путина об отношениях между Россией и США.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Заявления были твердые, они не были агрессивными, более того, это было спокойное рассуждение по вопросам международной политики и наших отношений с ключевым партнером, с США», — заявил Володин в интервью Первому каналу.

Отношения между РФ и США было бы правильно развивать на принципах равноправия и дружбы.

«Президент разложил все по полочкам и подчеркнул, что было бы правильным сегодня, чтобы представители США, их правящая элита осознали, что с нами лучше строить мирные отношения, нам лучше эти отношения, безусловно, развивать на принципах равноправия, дружбы, это президент подчеркивал неоднократно», — сказал спикер Госдумы.

Он обратил внимание на манеру держаться президента.

«При этом были в его словах не только уверенность, но и огромное спокойствие, которое подчеркивало, что у нас есть то, чего нет у них, — мы сможем защитить свой народ, свою страну, но мы не являемся страной — агрессором, мы не инициируем выходы из ранее принятых договоренностей, мы базируемся на тех решениях, которое выработало международное сообщество, делаем все для того, чтобы сохранить их, и будем этому следовать и в дальнейшем», — заключил Володин.