Москва, 20 февраля, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Послание Владимира Путина было сфокусировано на поддержке самых незащищенных слоев населения, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 20 февраля, политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев, комментируя выступление президента перед Федеральным собранием.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

20 февраля президент Российской ФедерацииВладимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Большая часть выступления президента была посвящена внутренним социально-экономическим вопросам.

«Большую часть послания президент говорил о социально-экономическом положении граждан. О внутренней политике не было сказано ни слова, о внешней было сказано немного, да и то в основном из-за выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Упор был сделан на социальные вопросы.

Цель состоит в том, чтобы у самых бедных в кармане, как говорится, прибыло. Был услышан тот призыв, который звучал в течение последнего года. Граждане обращали внимание, что крупные проекты в стране реализуются (Олимпиада, чемпионат мира по футболу, Крымский мост и так далее), но их личное социально-экономическое положение не улучшается. Именно на исправление этой проблемы и направлено послание», — отметил Олег Матвейчев.