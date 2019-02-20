Москва, 20 февраля, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Задача повысить рост отечественного высокотехнологического производства — это задача выживания в мире, где прилавки переполнены. России важно выполнить эту задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным, потому что страна занимает сейчас лишь девятое место по к числу жителей, на которых приходится лишь 1,91% населения Земного шара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

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На Китай и Индию приходится приблизительно по 18%, на США — 4,3%. Понятно, что соревноваться в трудоёмких производствах, где главным фактором является количество работников, России сложно, тем более, что даже Китай выносит сейчас простое производство в Африку — ближе к дешёвой рабочей силе.

Значит, по его мнению, необходимо сконцентрироваться на наукоёмком производстве, которое может использовать наши естественные преимущества, включая как сложившиеся отрасли экономики, так и высокий уровень квалификации кадров и наличие собственных научных и технических разработок. Безусловно, кадры и разработки можно было бы и приобретать за рубежом — однако в текущей политической ситуации крайне мала вероятность, что их продадут.

«Разумеется, задачи выглядит как миссия с весьма умеренной вероятностью выполнения. Поэтому президент ориентирует аудиторию на выполнение национальных проектов, перейти к действию и не отступать от намеченных рубежей. Он берёт с собой в будущее только тех, кто готов к риску, готов брать на себя ответственность и инициативу. Такой подход поможет обеспечить ротацию кадров, поскольку кадры должны отважиться подойти к снаряду, о параметрах которых мало что известно», — пояснил эксперт.

Как отметил собеседник агенства, понятно, что опытный кадр, «однажды уже надорвавший пуп, пытаясь взять непомерный вес, постарается либо имитировать работу со снарядом, либо избежать её вовсе, уступив дорогу молодым». А дальше, как говорил Эйнштейн — «открытие делает невежда, который не знает, что это — невозможно». Молодые амбициозные кадры, которые верят в свою удачу и предназначение, вполне могут рискнуть решать нерешаемые задачи, и некоторые из них с этими задачами справятся. Высокая планка обеспечит ротацию кадров в ситуации турбулентной внешеполитической и экономической обстановки — подобные периоды всегда порождают молодых генералов и министров, считает эксперт.

«Что касается национальных проектов в области ИТ, то электронное государство продолжит развиваться. «Предоставление ключевых государственных услуг должно проходить без лишних бумажек», сказал президент. Настойчивость в этом вопросе чрезвычайно важна, поскольку здесь мы имеем очевидный сдвиг производительности труда», — высказал своё мнение Делицын.

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