Владимир Путин поставил новую высокую планку: свердловский губернатор
Екатеринбург, 20 февраля, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Президентские «решения прямого действия» — по дополнительным выплатам и пособиям семьям, по льготам для проектов комплексного освоения территорий, которые предусматривают создание социальной инфраструктуры, по развитию здравоохранения, поддержке врачей и учителей на селе и другие — коррелируются со свердловской программой «Пятилетка развития» и станут для региона планом первоочередных дел. Об этом после послания президента России Владимира Путина заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Нам предстоит очень оперативно внести необходимые изменения в регионарное законодательство и, конечно, все инициативы президента найдут отражение при корректировках областного бюджета. Всемерная поддержка семей, которую президент в своем Послании Федеральному Собранию обозначил в качестве приоритета, предложив целый пакет конкретных мер, безусловно, является залогом развития как государства, так и отдельных регионов. Мы это очень хорошо понимаем, и всегда этой теме уделяли самое пристальное внимание, реализуя установки майских указов главы государства. В областном бюджете на реализацию социальных программ в 2019 году предусмотрено свыше 35 миллиардов рублей, на предоставление мер соцподдержки семьям с детьми — более 16 миллиардов. Во многом благодаря существующим инструментам поддержки в области ежегодно увеличивается число многодетных семей, сегодня их более 55 тысяч», — отметил глава региона.
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Также Евгений Куйвашев назвал важным то, что Владимир Путин отдельно говорил о необходимых для повышения качества жизни людей инструментах увеличения доходов региона, в том числе поддержке несырьевого экспорта, машиностроения, которые являются одними из ключевых в структуре экономики Свердловской области.
«Сегодня главой государства поставлена новая высокая планка, которую мы обязательно будем брать», — заверил губернатор.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин выступил с ежегодным посланием сегодня, 20 февраля. Выступление прошло в Гостином дворе.