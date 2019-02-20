Екатеринбург, 20 февраля, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Президентские «решения прямого действия» — по дополнительным выплатам и пособиям семьям, по льготам для проектов комплексного освоения территорий, которые предусматривают создание социальной инфраструктуры, по развитию здравоохранения, поддержке врачей и учителей на селе и другие — коррелируются со свердловской программой «Пятилетка развития» и станут для региона планом первоочередных дел. Об этом после послания президента России Владимира Путина заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Нам предстоит очень оперативно внести необходимые изменения в регионарное законодательство и, конечно, все инициативы президента найдут отражение при корректировках областного бюджета. Всемерная поддержка семей, которую президент в своем Послании Федеральному Собранию обозначил в качестве приоритета, предложив целый пакет конкретных мер, безусловно, является залогом развития как государства, так и отдельных регионов. Мы это очень хорошо понимаем, и всегда этой теме уделяли самое пристальное внимание, реализуя установки майских указов главы государства. В областном бюджете на реализацию социальных программ в 2019 году предусмотрено свыше 35 миллиардов рублей, на предоставление мер соцподдержки семьям с детьми — более 16 миллиардов. Во многом благодаря существующим инструментам поддержки в области ежегодно увеличивается число многодетных семей, сегодня их более 55 тысяч», — отметил глава региона.

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Также Евгений Куйвашев назвал важным то, что Владимир Путин отдельно говорил о необходимых для повышения качества жизни людей инструментах увеличения доходов региона, в том числе поддержке несырьевого экспорта, машиностроения, которые являются одними из ключевых в структуре экономики Свердловской области.

«Сегодня главой государства поставлена новая высокая планка, которую мы обязательно будем брать», — заверил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин выступил с ежегодным посланием сегодня, 20 февраля. Выступление прошло в Гостином дворе.