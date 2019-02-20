Москва, 20 февраля, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Снижение процента по ипотеке и 450 тыс. руб. от государства для многодетной семьи на погашение ипотеки — хорошая идея. Это позволит поддерживать высокий спрос на ипотечные кредиты, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«В 2018 году, по данным агентства «ДОМ.РФ», объем выданных ипотечных кредитов в России вырос на 50%, до 3 трлн руб., а ипотечный портфель банков вырос на 25%, до 6,7 трлн руб. Спрос на жилье растет, доля сделок с ипотекой на рынке нового жилья за 2018 год выросла с 50%, до 56%, а доля сделок с ипотекой на рынке вторичного жилья выросла с 31% до 49%», — привела цифры эксперт.

В 2018 году примерно на один процентный пункт выросли ставки банков по ипотеке (в среднем до 10−10,5%), однако это не снизило спрос на ипотеку. И это неудивительно: ведь реальные доходы в 2018 году выросли всего на 0,1%, а с учетом единовременной выплаты в начале 2017 года даже сократились в годовом выражении. В январе реальные доходы, по данным Росстата, упали на 1,3% в годовом исчислении.

«Так что население в ближайшие несколько лет, если рост реальных доходов не вернется к докризисному уровню, обречено жить в кредит, включая не только жилье в кредит, но и иногда покупки самого необходимого в кредит», — считает Мильчакова.

Читайте также: Послание Путина Федеральному собранию — трансляция ИА REGNUM