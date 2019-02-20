Москва, 20 февраля, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Почти 19 млн жителей России находятся в настоящее время за чертой бедности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию 20 февраля.

Бедность

Он отметил, что с преодолением бедности напрямую связано решение демографических проблем, увеличение продолжительности жизни, сокращение смертности. В 2000 году за чертой бедности находились более 40 млн человек, напомнил российский лидер.

«Сейчас — около 19 млн. Но и это слишком много», — сказал Путин и подчеркнул, что с бедностью необходимо бороться.

Как сообщало ИА REGNUM, в послании Федеральному собранию глава государства заявил, что России нужны высокие темпы экономического роста. Только таким образом можно победить бедность, и обеспечить гражданам стабильное и ощутимое повышение доходов.

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