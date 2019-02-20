Варшава, 21 февраля, 2019, 00:41 — ИА Регнум. На международной конференции по Ближнему Востоку отсутствовали главные действующие лица региона — Иран, Турция и Россия, и это вызывает беспокойство, считает депутат Европарламента, бывший замминистра обороны Польши Януш Земке. Как Земке обосновывает свою позицию, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Gov.pl Международная конференция по Ближнему Востоку в Варшаве

По мнению депутата Европарламента, сложно представить решение проблем в Ближневосточном регионе без участия в этом процессе перечисленных стран. Но и эта особенность конференции — не единственная, вызвавшая его беспокойство: по словам Земке, позиция ЕС в отношении Ирана сильно отличается от позиции США — пока ЕС налаживает диалог, американцы противостоят. Противоречить для Польши принятой в ЕС линии — не лучший выбор.

Есть мнение, что согласие Польши стать площадкой для конференции имеет отношение к подписанию с США контракта о поставках ракетных систем HIMARS:

«Конечно, я считаю покупку ракетных систем положительной, — говорит депутат. — Жаль только, что в течение 30 лет мы будем клиентом американских поставок для этих систем. Ни одна польская компания по производству вооружений не участвует в приобретении и последующем обслуживании».

О том, как польская пресса обсуждает прошедшую конференцию и, в частности, польско-израильские отношения, читайте в статье: «Почему евреи всё еще порочат нас?»

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