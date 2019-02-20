Москва, 20 февраля, 2019, 13:11 — ИА Регнум. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил повысить выплаты для семей с детьми до двух прожиточных минимумов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер отметил, что сегодня в России предусмотрены выплаты на первых и вторых детей в возрасте до полутора лет. Такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека.

«Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на членов семьи», — предложил глава государства.

По словам Путина, это позволит практически в полтора раза увеличить число семей, получающих права на дополнительные выплаты, помощью государства смогут воспользоваться порядка 70% семей, где рождаются первые и вторые дети.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин сегодня, 20 февраля, выступает с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве. Согласно Конституции, глава государства должен выразить свою позицию по ключевым направлениям внутренней и внешней политики, а также огласить важнейшие решения, принятые им в соответствии со своими полномочиями.

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