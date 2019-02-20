Москва, 20 февраля, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин на карте России, размещенной в Гостином дворе, где президент РФ выступает с посланием Федеральному собранию, не нашел Чечню.

Facebook: Олег Шеин Карта России

«С карты России куда-то делась Чечня», — написал Шеин в Facebook.

В подтверждение своего утверждения он опубликовал фотографии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин выступает с традиционным посланием Федеральному собранию. Традиционно основной акцент сделан на внутренней политике страны, а также на развитии и роста экономики.