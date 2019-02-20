Санкт-Петербург, 20 февраля, 2019, 13:01 — ИА Регнум. В среду, 20 февраля, в Санкт-Петербурге вновь продолжились массовые эвакуации из общественных зданий после получения угроз анонимных злоумышленников. Эта волна «заминирований» стала невиданной — она продолжается в Северной столице уже пятые сутки подряд.

Https://vk.com/spb_today Эвакуация в главном здании ИТМО (цитата группы «ДТП и ЧП")

В социальных сетях петербуржцы и гости города сообщают о том, что люди выведены на улицу из главного корпуса Университета ИТМО на Кронверкском проспекте, а также из корпусов вуза в переулке Гривцова, на Песочной набережной, общежития ИТМО в Вяземском переулке. Напомним, что днем ранее крупнейшие объекты ИТМО также подвергались эвакуации и проверке.

Около 12:30 мск начали выводить студентов, преподавателей и сотрудников из здания Двенадцати коллегий — главного здания Санкт-Петербургского государственного университета. Примерно в это же время началась эвакуация из здания Санкт-Петербургского технологического института на Московском проспекте.

Вновь под ударом преступников оказались медицинские учреждения. Как сообщают граждане, «в Елизаветинской больнице снова по громкой связи объявили об эвакуации».

Аналогичная ситуация — в больнице и поликлинике ОАО «РЖД» на проспекте Мечникова в Калининском районе, в Железнодорожной поликлинике на Боровой улице.

Продолжают поступать угрозы и в адрес торговых и развлекательных центров. В частности, эвакуированы посетители и сотрудники ТРК «Мезон Плаза» на Большом Сампсониевском проспекте.

Читайте ранее в этом сюжете: «Петербуржцев не напугать таким подлым способом»: Смольный о «минированиях»

По данным «Фонтанки», во вторник, 19 февраля, сотрудники оперативных служб проверили 30 объектов. Более 13 500 человек были эвакуированы.

Как сообщало ИА REGNUM, за 18 февраля в Петербурге были выведены люди из 436 зданий и объектов, эвакуация затронула почти 90 тыс. человек.

В минувшие выходные, 16−17 февраля, были эвакуированы 25 тыс. человек.