Москва, 20 февраля, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун сделала несколько снимков из Гостиного двора до начала выступления президента. Фотографии глава региона опубликовала в своем Twitter.

Марина Ковтун в компании коллег ждет президента

«Перед началом оглашения послания Президента России Владимира Путина», — подписала селфи Марина Ковтун.

Добавим, что Марина Ковтун также поддержала трансляцию послания на сайте ИА REGNUM, опубликовав в своем аккаунте ссылку.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе. Согласно Конституции, глава России должен выразить свою позицию по ключевым направлениям внутренней и внешней политики, а также огласить важнейшие решения, принятые им в соответствии со своими полномочиями.