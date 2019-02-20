Москва, 20 февраля, 2019, 12:06 — ИА Регнум. От послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ ждут конкретных мер по реализации нацпроектов и по поддержке образования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала ректор РГСУ Наталья Починок.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Вся страна живёт и работает в системе национальных проектов, — сказала она. — Они поставлены на шесть лет вперёд. Они амбициозные и чёткие, но что конкретно нужно сделать в этом конкретном году, что конкретно государство будет делать в следующем году, какие будут шаги и результаты, — это то, что, как я надеюсь, мы услышим от президента РФ. Как общественник и представитель образования я очень хотела бы услышать конкретные меры поддержки наших граждан. У нас многое сделано и последовательно делается в рамках демографии и мер по поддержке естественного прироста населения и поддержке многодетных, слабозащищенных, но порой этих мер недостаточно, и для прорыва нужно что-то больше. Есть разные экспертные пожелания, как поддержать систему образования и развивать науку».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию ждут акцента на проблемах внутренней жизни страны.

«Я жду большего акцента на внутренней жизни, — признался он. — Даже не на политике, а на жизни людей. На теме социальной справедливости. На теме бедности. На теме неравенства. В течение последнего года Общественная палата затрагивала очень много разных проблем. Вот этого хотелось бы. Чтобы были конкретные предложения и конкретные решения, касающиеся миллионов людей».