Москва, 20 февраля, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Золото — самое выгодное вложение средств, то, во что сейчас инвестирует весь мир на перспективу. Это происходит на тонкой грани между относительно консервативными, традиционными инвестициями и в то же время потенциально очень высокой доходностью. И эта доходность золота не только какая-то потенциальная, на будущее, но и на самом деле уже вполне ощутимая, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

hamiltonleen Золото

По его словам, только за три последних месяца рост мировых долларовых цен на золото составил почти ровно 10%, и это в твёрдой валюте. Поэтому, конечно, и ЦБ зарабатывает на этом, наша доля резервов в золоте дорожает быстрее, чем если она была бы вложена в любую из мировых валют, в любые облигации. И тем более это выгоднее по сравнению с американскими казначейками, от которых ЦБ избавился не только из-за темы санкций и из-за политически плохих отношений с США.

Это был ещё и хороший повод продать бумаги, которые максимум могут принести держателям в долларах 2,6−2,7% годовых — причём сейчас, для новых нынешних покупателей, а Россия докупала их в резервы и когда доходность по казначейкам США ниже давали, там была по ним за последние годы и 2%-ная годовая доходность, и даже временами ниже.

«Ещё и сам доллар как валюта, очевидно, будет в мире дешеветь, теряя постепенно в цене по отношению к большинству других главных резервных мировых валют: что доллар достиг фактически пика стоимости, прогнозирует на сегодня абсолютное большинство экспертов, включая и специалистов МВФ, и нескольких крупнейших фондов. Избегать по возможности зависимостей от долларовых расчётов и стараться накапливать ресурсы, резервы в других валютах — общемировой тренд, а Россия и Китай находятся по сути во главе этого тренда.

Покупки золота не требуют дополнительного хеджирования рисков, потому что они сами и есть по сути хеджирование от рисков держать деньги в других стагнирующих валютах, в других инструментах. Ведь любая сумма, вложенная будь то в евро, будь то в доллары или в юани — так или иначе подвержена рискам колебаний валютных курсов», — пояснил эксперт.

По его мнению, меньше надо вкладывать в слишком дорогие валюты — в относительно дорогие, если брать их стоимость, по меркам последнего десятилетия. Больше — в те, которые имеют перспективу подорожать, то есть в те же инструменты в евро, пусть по ним и совсем малая процентная доходность, но зато есть перспектива курсового роста. Держать до 25% резервов в золоте — достаточно безопасная, таким образом, история, и скорее всего — история к тому же выгодная. Даже и с нынешней цены $1330 за тройскую унцию в ближайшие 2−3 года намного более вероятен рост цен на золото до $1450−1500 за унцию, нежели возврат золота к уровням около $1100−1200 за унцию.

«На фоне слабости большинства валют как физическое, так и электронное золото скупают не только центробанки, но и многие инвестфонды, частные инвесторы. В России, очевидно, тоже запасы золота пополняет в этом году не только Центробанк, но и коммерческие банки, причём растёт интерес к закупкам и вполне физического, не «бумажного» золота, и в форме драгоценностей, но, конечно, интерес выше к вложениям в слитки, так как их можно выгоднее и проще продать с лучшей разницей в цене.

Интерес возрос к открытию и металлических счетов, под которые банкам тоже потребуется обеспечение, чтобы не выплачивать вероятную положительную разницу по доходности затем за счёт своих накладных расходов или не покрывать её из других статей дохода, от того же кредитования», — высказал своё мнение Пушкарёв.

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