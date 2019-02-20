Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Прошлогоднее послание президента РФ Владимира Путина на 100% было посвящено внешнеполитическому курсу и тому, как страна будет жить в условиях антироссийских санкций. В этом году глава государства коснётся внутренних проблем, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Послание — означает сделать посыл, то, к чему мы должны идти. Депутаты на основании послания выстраивают план действий или, как это модно сейчас называть, создают «дорожную карту», — отметил собеседник ИА REGNUM.

«Лично я ожидаю, что президент обратит внимание на катастрофическое положение в системе местного самоуправления. На сегодняшний день она не отвечает требованиям времени. Оно [местное самоуправление] должно быть самодостаточным. Администрации районов должны привлекать инвестиции, а не Агентство инвестиционного развития, в развитии территорий должны быть заинтересованы чиновники на местах, руководители муниципалитетов».

По его мнению, необходимо также пересмотреть политику в сторону муниципалитетов.

«Необходимо комплексное развитие территорий. Строя городскую среду, мы не имеем средств, чтобы содержать то, что есть. Сегодня, как никогда, актуально: спасение утопающих — дело рук самих утопающий. Но, чтобы спастись, надо в корне менять подход к системе местного самоуправления», — считает Косинов.

ИА REGNUM напоминает, что доцент кафедры социальных технологий Южного федерального университета, кандидат политических наук Дмитрий Абросимов считает, что в этом году внимание президента РФ будет привлечено к внутренней политике, социальной сфере и кадровому обеспечению органов государственной власти.

По словам главы Ассоциации защиты бизнеса, общественного омбудсмена по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александра Хуруджи, пришло время продемонстрировать волю к восстановлению экономики и улучшению жизни каждого гражданина, изменению ситуации в здравоохранении и ЖКХ.