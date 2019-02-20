Санкт-Петербург, 20 февраля, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в 2019 году вряд ли обозначит какие-то новые пути развития страны, а скорее, лишь подчеркнет стабильность сегодняшнего курса. Такой прогноз в беседе с корреспондентом ИА REGNUM дал петербургский политолог Дмитрий Солонников.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Никаких особых ожиданий по поводу выступления Владимира Путина в воздухе не витает. У меня их тоже нет, всё будет достаточно спокойно, никаких обострений не ожидается, никаких прорывов сегодняшнее послание нести не будет. Знаковый момент будет заключаться в том, что «всё стабильно, всё спокойно, как двигались, так и двигаемся дальше», — считает Солонников.

Он предположил, что глава государства еще может обозначить реперные точки внешней политики России, но внутренней политики — лишь коснётся.

«Ждать, что Путин будет говорить про цены на продукты — это глупости. Каждый раз, когда планируется выступление президента, возникают предположения, мол, он сейчас он отправит в отставку правительство!.. Но каждый раз ничего подобного не происходит. Не произойдет и в этот раз», — заключил Солонников.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в Гостином дворе глава государства в 15-й раз выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию.

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