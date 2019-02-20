Санкт-Петербург, 20 февраля, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Главной внешнеполитической темой послания президента России Федеральному собранию станет конкретизация угроз безопасности страны со стороны Запада и ответа России на эти угрозы. Во внутренней политике глава государства может уделить внимание вопросам экологии и демографии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал главный редактор газеты «Общество и Экология» Сергей Лисовский. Он неоднократно задавал вопросы президенту во время ежегодных больших пресс-конференций, а сегодня аккредитован в Гостином дворе в Москве на оглашении послания.

«Владимир Путин может уточнить и детализировать то, о чем было заявлено в послании 2018 года — геополитическое положение страны и защита ее от внешних угроз с помощью новейшего оружия. Давление Запада на Россию не ослабевает, санкции усиливаются. Но на любое действие всегда есть противодействие, и глава государства наверняка о нем скажет», — считает Сергей Лисовский.

Что касается внутриполитической части предстоящего послания, то в центре внимания президента будет находиться тема социальной справедливости, ожидает собеседник агентства.

«Народ в регионах проявляет большое недовольство растущим расслоением между бедными и богатыми. Поэтому тема социальной справедливости становится трендом внутренней политики.

Думаю, президент не обойдет своим вниманием также тему экологии и демографической политики. Мы можем развивать и защищать от внешних угроз крупные центры — Москву, Петербург, города-миллионники. Но если население будет, как пылесосом, высасываться из сёл, деревень, малых городов, то Россия будет оголена, и нас и захватывать-то не нужно, потому что некому будет жить в стране.

Конечно, будут и другие темы в послании, но социальная справедливость, демографическая политика и вопросы экологии наверняка будут освещены в президентском послании», — считает Сергей Лисовский.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в Гостином дворе глава государства в 15-й раз выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию.