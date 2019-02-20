Екатеринбург, 20 февраля, 2019, 10:31 — ИА Регнум. Важно, чтобы в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию прозвучали задачи для развития Урала. Об этом заявил директор Центра современной политической истории Урала Анатолий Кириллов корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Особенно важно, чтобы прозвучали задачи для развития и повышения потенциала Урала: как научного, так и промышленного, так и оборонного. На всех трёх позициях Урал готов внести существенный вклад в развитие Российского государства.

Мне кажется, что Владимир Путин видит это, — анализ показывает, что он внимательно относится к развитию Урала. Я надеюсь услышать вещи, которые эту линию Путина подтвердят, закрепят и поставят задачу для руководства на местах — с реальной и конкретной ответственностью!» — заявил Кириллов.

Кроме того, руководитель ждёт от Путина акцента на проблемах внутренней политики и на борьбе с коррупцией.

«Прошел уже год, и нам надо быстрыми шагами двигаться к следующим моментам: повышению уровня жизни, реальной модернизации промышленного производства — не только в крупных центрах, но и в других городах. Будут взяты конкретные обязательства в рамках тех программ, которые будут реализовываться», — считает эксперт.

Напомним, 20 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Ожидается, что глава России выразит свою позицию по ключевым направлениям внутренней и внешней политики страны.