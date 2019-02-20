Москва, 20 февраля, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Санкт-Петербург занял первое место рейтинга регионов России для экскурсионных туров, опубликованного аналитическим агентством «ТурСтат».

Екатерининский дворец. Санкт-Петербург

Среди основных достопримечательностей города, о которых рассказывают экскурсоводы, названы Петергоф, Царское Село, Эрмитаж и Русский музей.

Второе место у Москвы. В столице гиды показывают Красную площадь, Кремль, Арбат, ВДНХ. Третьим стало Подмосковье, в котором туристам интересны Сергиев Посад, Коломна, Звенигород и Архангельское.

Также в десятке Ярославская и Тульская области, Краснодарский край, Владимирская, Вологодская, Ленинградская, Калининградская области.

Авторы рейтинга подсчитали, что всего экскурсионный туризм в России составляет более 15 млн экскурсионных поездок и туров в год.

Как сообщало ИА REGNUM, поток туристов из России в Таиланд вырос почти на 10%.