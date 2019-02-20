Москва, 20 февраля, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Сегодня, 20 февраля, в Москве начался ежегодный Международный фестиваль русского языка. В программу фестиваля входит шесть конкурсов, сообщается на портале мэра столицы.

Русский язык

Принять участие в фестивале могут школьники, изучающие русский язык как иностранный или как второй родной в образовательных учреждениях России и стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Сначала пройдет заочный тур, его результаты тура станут известны 24 июня. Финальный тур и награждение победителей состоится с 28 августа по 1 сентября 2018 года в Москве.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Российской Федерации смогут проверить свою грамотность, участвуя в «Тотальном диктанте», автором текста которого в 2019 году будет писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский.

Развитие сюжета: Назван автор текста «Тотального диктанта — 2019»