Новосибирск, 20 февраля, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур предполагает, что в сегодняшнем послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию «скорее всего, темы будут те же самые, что и в прошлом году, плюс пенсионная реформа». Своё мнение Мазур высказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Но есть некоторый шанс, что будет объявлено о каких-то существенных реформах. Необходимость таких реформ диктуется, с одной стороны — нарастающим ощущением тупика и застоя, с другой — необходимостью обеспечить плавный транзит власти в 2024 году», — предположил Алексей Мазур.

Напомним, что сегодня, 20 февраля, президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Владимир Путин выступал с посланием уже 14 раз. В 2018 году он обратился с посланием 1 марта в Центральном выставочном зале Манеж, в 2019 году — в Гостином дворе.

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