Хабаровск, 20 февраля, 2019, 09:22 — ИА Регнум. От Владимира Путина в ходе его послания Федеральному собранию ждут акцента на развитие экономики. Такого мнения придерживается директор консалтинговой группы «Ермилов и партнёры», региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов. По мнению эксперта, экономическая ситуация в стране очень сложная и только президент способен удерживать её от ухудшения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Послание президента — это вектор развития государства. Президент показывает, в какой точке мы находимся и сегодня, и на чём нужно сосредоточиться, чтобы двигаться дальше. Все мы понимаем, что, находясь под санкциями, экономика испытывает серьёзные сложности, очень серьёзный прессинг ощущают многие ключевые отрасли. И от резкого ухудшения ситуации страну удерживает только президент. Поэтому столь велики ожидания от послания. Думаю, акцент будет сделан на развитии экономики, на каких-то, возможно, даже изменениях в Конституцию в пользу бизнеса, частной собственности, её защиты, упрощения, в принципе, работы тех или иных госорганов. Потому, что в данный момент деятельность различных структур — того же Росреестра, Казначейства и других — не всегда согласованна. Возникает также очень серьёзный вопрос ответственности тех или иных чиновников, которые неэффективно выполняют свою работу. В обществе очень большой запрос на справедливость, на улучшение качества жизни — люди устали читать об успехах в развитии страны в новостях, они хотят видеть эти успехи в своей жизни. Будет и очень интересно узнать, что думает глава государства о состоянии политической системы страны», — сказал Даниил Ермилов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 февраля, президент России Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию. По мнению доктора политических наук, дальневосточники ждут, что глава государства будет говорить о внутренних делах страны. Люди утратили интерес к производству ракет и количеству выпущенных танков. По мнению эксперта, стране сегодня нужна Стратегия малых дел — приведение в порядок городов и сел, повышение качества жизни людей. Граждане, по мнению политолога, ждут и критики в адрес правительства Дмитрия Медведева и губернаторов.