Москва, 20 февраля, 2019, 09:04 — ИА Регнум. В Москве 19 февраля установлен новый рекорд перевозок на Московском центральном кольце (МЦК), сообщает 20 февраля аккаунт в Twitter Московского метрополитена.

Mos.ru Электропоезд «Ласточка»

«У нас новый рекорд на МЦК! 19 февраля на «Ласточках» проехали 519 тыс. пассажиров. Спасибо, что выбираете московское метро и МЦК», — говорится в сообщении.

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Примечательно, что предыдущий рекорд был установлен 18 февраля. Тогда за сутки перевезли более 508,4 тыс. пассажиров Московского центрального кольца. До этого рекордный трафик на столичных «Ласточках» зафиксирован 7 ноября 2018 года — 501,7 тыс. человек.