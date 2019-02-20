Москва, 20 февраля, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Значительное большинство жителей России — 89% — положительно относятся к предпринимательству, однако лишь 34% полагают, что можно честно вести бизнес в стране. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Борис Кустодиев. Купец считающий деньги (фрагмент)

Только 6% опрошенных негативно относятся к бизнесу, в 2009 году их доля составляла 13%. Положительно относились к предпринимательству в 2009 году 79% опрошенных.

Не верят, что в России можно вести честный бизнес 62% респондентов. Однако в 2007 году доля оптимистов была еще меньше — 21% против 69% скептиков.

Главными трудностями для начинающих предпринимателей респонденты назвали высокие налоги, бюрократию и значительные затраты. Мешают бизнесменам также коррупция, административные барьеры, давление и отсутствие поддержки от властей, необходимость иметь стартовый капитал.

При этом у 10% опрошенных свой бизнес есть, а 25% респондентов хотели бы начать им заниматься. Телефонный опрос проводился 16 февраля среди 1,6 тыс. совершеннолетних российских граждан.

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