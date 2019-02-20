Париж, 20 февраля, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Грузия хотят открыть «новую страницу» в своих отношениях, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Эммануэль Макрон встретился с главой Грузии Саломе Зурабишвили в Елисейском дворце в Париже.

Главы двух государств выступили с новой двусторонней инициативой «диалог Амилахрави», которая «придаст большую регулярность» обменам между Парижем и Тбилиси в политической, оборонной, экономической или культурной областях.

«Франко-грузинские отношения необходимы», — заявила Саломе Зурабишвили, которая родилась во Франции.

Со своей стороны Эммануэль Макрон подтвердил поддержку Францией «суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее признанных международных границ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по информации пресс-службы президента Грузии, Саломе Зурабишвили также совершит визит в Германию 20 февраля 2019 года.