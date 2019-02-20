Хабаровск, 20 февраля, 2019, 07:22 — ИА Регнум. Большинство дальневосточников ожидает, что в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию разговор пойдёт в большей мере о внутренних делах. Таким мнением поделился доктор политических наук Илдус Ярулин. Эксперт полагает, что внешнеполитическая проблематика для людей почти отошла на второй план, люди ждут от лидера «политики малых дел» — разговора о жизни городов, сёл, о самых наболевших проблемах народа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Медведев

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«Люди ждут, что президент будет говорить в большей степени о внутренних делах. О пенсионной реформе, о рабочих местах, доходах, о мусорной реформе, жилье и прочем. От главы государства сегодня ждут «политики малых дел», разговора о наших внутренних проблемах, которых накопилось очень много. Внешняя повестка уже почти отошла на второй план. Думаю, разговор коснётся и санкций — сегодня их на себе ощутили уже очень многие жители Дальнего Востока, да и всей страны. Думаю, обязательно мы услышим критику губернаторов, критику больших чиновников, в определенной мере, думаю, будет и критика правительства Дмитрия Медведева, потому, что рейтинги доверия правительству настолько упали, что дальше просто некуда. Есть ожидания того, что президент скажет — что, почему, куда идти и что делать. Я всё-таки ожидаю, что послание президента должно сыграть роль какой-то мобилизации народа. Мобилизация сегодня необходима нашему обществу. Нам нужно собраться, да, нам тяжело, допущено много ошибок, но мы должны собраться с силами и идти вперёд. Думаю, будет сделан ряд серьёзных указаний по этому поводу определённым деятелям, чиновникам, которые всё-таки должны уже исправлять ситуацию. Потому, что всё очень и очень непросто. Думаю, послание будет преимущественно посвящено внутренней политике. Нам сегодня нужна стратегия малых дел — этого ждут люди. Думаю, в своём послании Владимир Путин коснется и Дальнего Востока, но много времени нашему региону отведено не будет. Наверное, что-то будет сказано и о Крыме. Люди хотят услышать от президента, чего им ждать в ближайшем будущем», — считает Илдус Ярулин.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 февраля, президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Согласно Конституции России, глава государства должен высказать свою позицию по ключевым вопросам внешней и внутренней политики, а также огласить важнейшие решения, принятые им в соответствии со своими полномочиями.