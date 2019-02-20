Пекин, 20 февраля, 2019, 06:42 — ИА Регнум. Крупнейший в Китае производитель и поставщик нефти и газа Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) отчитался о мощном росте выработки продукции и продаж за январь 2019 года, сообщает 19 февраля агентство Синьхуа.

Charlie fong 冯成 Штаб-квартира CNPC

Дацинское месторождение компании в провинции Хэйлунцзян является крупнейшим в Китае. На нем был зафиксирован объем добычи в 2,73 млн тон в январе 2019 года, что выше запланированного на 0,8%, сообщили в CNPC.

Также на месторождении было добыто 441 млн кубометров природного газа, что на 1,61% больше, чем было запланировано на прошедший месяц. Внутренние продажи компании также выросли. Продажи нефти в провинции Юньнань на юго-западе Китая взлетели на 27,6% в январе 2019 года до 115,2 тыс. тонн в сравнении с январем 2018 года.

В провинции Цинхай компания увеличила доход от не нефтяного бизнеса на 36%, в сравнении с тем же периодом 2018 года, что также значительно выше запланированного. Продажи бензина и дизельного топлива также превзошли все ожидания. В городе центрального подчинения Чунцине доходы компании от нефтяного и не нефтяного бизнеса также продемонстрировали двухзначные темпы роста.

Как сообщало ИА REGNUM, компания CNPC намерена до 2030 года значительно увеличить емкость своих газохранилищ, поскольку уже сейчас наблюдается стремительный рост спроса на этот продукт, а емкости уже являются недостаточными для того, чтобы удовлетворить растущий спрос.